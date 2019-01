Primeras nominaciones, malas relaciones y una reconciliación inminente: la segunda gala de ‘GH DÚO’ viene cargadita

Ylenia no es la única que está mal. Carolina Sobe no pasa tampoco por su mejor momento. Tener que convivir con Fortu, estando loca por él , y además ver lo feliz que es con Yoli, su pareja, a la que no aguanta, han hecho que toque fondo.

Pero no todo es tensión. El amor también está en el aire y podríamos estar a punto de vivir una inesperada reconciliación. ¿De quién? ¡Sofía y Albalá! Él está enamorado de ella, y ella, aunque intenta hacerse la dura, no puedo ocultar sus sentimientos. Tanto ha sido así, que tras algunas confesiones han acabado abrazados y llorando juntos.



Kiko Rivera e Irene Rosales también serán protagonistas. El hijo de Isabel Pantoja y su mujer confesarán uno de los peores episodios que han vivido juntos: la depresión del DJ, que por cierto, recibirá una noticia de su familia muy, muy importante.



Y como no podía ser de otra forma, asistiremos a los encontronazos entre María Jesús y Julio. No se soportan y el empresario se encuentra totalmente desubicado y asegura que no consigue integrarse con el grupo porque su ex no le deja. Ella le acusa de hacerse la víctima.