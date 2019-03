Pánico en la casa: un habitante inesperado tiene asustadísimo a Kiko Rivera

El concursante, un tanto acojonado les contaba: “He escuchado un ruido y he salido de allí”. Sus dos compañeras no podían parar de reír: “Pero si es pequeñito, gordi”, le calmaba Irene. Pero eso no consolaba a Kiko. Vivir con un ratón no le hace ni pizca de gracia y punto: “Hasta que esto no se me olvide no voy más (a la lavandería)”. “¡Qué cagueta, chaval!”, le decía Carolina llorando de la risa.