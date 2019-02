Las primeras horas de los finalistas a la repesca: Sofía hunde a Albalá, Candela se enfrenta a Tejado y Fede, con Ylenia

Sofía y Alejandro Albalá tenían una conversación pendiente para ver en qué punto está su relación. Alejandro ha aclarado que con Ylenia no ha tenido nada y, más tarde, ha sido Sofía la que ha ido a hablar con él a solas para aclararlo todo.

Suescun le ha contado a su ex que, cuando salió de la casa, lo pasó fatal: "Estuve muy mal con mi persona y por mis actos". Durante la conversación ella se ha derrumbado varias veces y él la ha consolado, aunque también se ha llevado un duro golpe al escuchar lo que de verdad siente Sofía: "Lo positivo para los dos es que no estemos juntos". Y luego ha añadido: "La realidad es que en este momento no podemos ser amigos".