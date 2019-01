Raquel, muy clara con Candela y Mª Jesús: “Me he sentido sola”

Raquel ha tenido momentos de bajón, en los que ha sentido que no ha tenido ningún apoyo y en el que todo lo que ha dado por sus amigas no ha llegado de vuelta. Por ello, entre tanto drama, la concursante fue al confesionario para soltar todo lo que sentía y desahogarse para que la convivencia sea mucho más tranquila.

“Para lo negativo si hablábamos y en lo positivo no compartíamos nada, me he sentido sola”, le contaba a la cara a las dos concursantes. María Jesús y Candela le han entendido perfectamente y han asentido sin quitarle nada de razón. De hecho, la jiennense ha sido la que ha tomado la palabra para dejar más tranquila a su compañera: “Eso dice mucho de ti como persona, eres muy generosa. Estás para lo malo, para escuchar, y en los buenos momentos no nos dices nada, no como otras amigas que se ponen celosas”.