Sofía se queda sin apoyos en ‘GH DÚO’ tras recibir las críticas de Ylenia, Carolina y Albalá

La noche del viernes ha supuesto un antes y un después en el transcurso de Sofía por ‘GH DÚO’. Su comportamiento ha mermado no solo en la relación que mantiene con su expareja, Alejandro, sino que ahora ha perdido otros apoyos importantes en la casa, el de sus amigas.

La tarde del viernes volvieron a discutir yDurante la noche fuimos testigos depuesque hasta ahora siempre se han mostrado de su lado, aprovechaban un momento de intimidad con Albalá, fueron algunas de las palabras de Ylenia al chico, que reconoció que tras la discusión de la tarde(esto podría suponer un cambio en su actitud por parte del joven a partir de este momento, estaremos pendientes de si se hace o no efectivo).

Por si esto fuera poco, las cámaras captaron a Ylenia mientras cantaba a su muñeco bebé. Esto fue lo que le narraba entre cantos, cada uno que saque sus propias conclusiones: “Esto es muy extraño, muy, muy extraño. Es lo que hay, es lo que hay… Intocable es nuestro co** y punto, qué falsa es la gente Dios mío. Y las toto ya se han roto porque todo era mentira, ella que quería grupo con las más queridas. Fíate tú de alguien que todo es mentira. No me fío de nada, qué película más surrealista. Anda, a pastar al campo toditos con sus miedos y su falsedad.