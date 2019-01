Sofía se mete en la relación entre Tejado y Candela y le cuenta una conversación privada que ha tenido con ella

Candela : "En todo, no tenemos manera de hablar buena, siempre acabamos mal. Cuando hablamos los dos sobre una intimidad nuestra acaba siendo pública al segundo".

Candela : "Que no nos llevamos bien aquí dentro y no nos cuidamos en nada".

Parecía que la historia se quedaba ahí, pero no. Al rato, Sofía se fue al dormitorio y se tumbó junto a Antonio Tejado para contarle las últimas novedades. Primero le preguntó si había hablado con su ex y él lo negó. Entonces aprovechó para soltarle todo: "Ah, es que como ha venido y me dice de repente que vuestra relación es tóxica…"