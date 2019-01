Sofía separa su cama de la de Albalá: “Cuando lo vi no lloré de milagro”

Cuando Albalá entró en la habitación y vio los cambios, se llevó un disgusto enorme: "No lloré de milagro", les ha contado a Ylenia y Carolina Sobe en la cocina. Ylenia cree que esto no es del todo malo porque le puede ayudar a pasar página. Alejandro lo sabe, pero no tiene todas con él: "Me tengo que desenamorar como sea, pero aquí es muy difícil".