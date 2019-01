Cuando se percató de que Sofía estaba distante con ella, Ylenia intentó aclarar las cosas. Ambas se reunieron y hablaron de lo sucedido. En la conversación, Ylenia negó que llamase a Sofía falsa, aunque al final sentenció: "No me fío de ti".

María Jesús Ruiz, Julio Ruz y sus versiones contradictorias

Tensión en los posicionamientos

Los primeros posicionamientos de ‘GH DÚO’ han dejado dos enfrentamientos entre concursantes. Por un lado, Julio se ha colocado detrás de Fede y ha argumentado se decisión en que el italiano se escaquea de las tareas de la casa. Este comentario ha molestado mucho a Fede: “Ahora entiendo por qué no me miras a la cara, no eres un hombre”. Por otra parte, Sofía y Raquel también se han enzarzado en una discusión. Suescun se ha posicionado detrás de su compañera y ha dicho que está ahí porque no la aporta nada. A partir de ahí, ambas han tenido unas duras palabras.