Ylenia y Sofía estallan contra los comentarios de Candela: “Tienes loca a media casa”

Todos estaban comiendo paella cuando. Que ninguna de las dos no se sorportan es una evidencia y, por supuesto, no tienen ningún reparo en sacar los trapos sucios la una a la otra antes de la expulsión del próximo jueves . La sevillana, al escuchar las críticas de la valenciana, le ha mandado una pullita delante de todos: “Cómo huele a campaña contra mí, ¿no?”. Una frase que ha hecho a Ylenia estallar por los aires.

“Yo no tengo que hacer campaña contra ti, la que se va al confe pidiendo que la echen y se pone a llorar en la cocina eres tú, te has hecho la campaña tú misma”, dispara Ylenia. Además, Antonio Tejado ha metido cizaña en la discusión y se unido: “Candela, ¿tú no me has dicho esta mañana que es mentira eso?”. Candela, sintiéndose acorralada, ha mandado callar a Tejado con una mirada muy seria: “Antonio, ya está bien”.