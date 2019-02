Ylenia revela a quién tiene fuera de la casa

telecinco.es

Ylenia les contó a sus compañeros de Guadalix a quién tiene fuera de la casa esperándola… o no. Parece ser un chico que vive en Rusia y que ya se ha llevado más de una sorpresa con la de Benidorm.

Ylenia: "Él me decía 'you crazy' [estás loca]. Imagínate, él no habrá conocido a una persona como yo en la vida”.

También contó alguna anécdota que dejó al chico misterioso boquiabierto.

Ylenia: "Una del edificio le suelta: ¿tú sabes que esta ha f*****o en la tele y todo el mundo la ha visto? Y el notas me dice: ‘tú en Big Brother tal’ Y yo: ‘No, en Big Brother no’. Y es verdad, fue en el otro”.

Ylenia estaba embalada y siguió contando sus ‘aventuras’ con él.

Ylenia: “Otro día se va a Rusia y un colega suyo le manda mi vídeo de Fede en el jacuzzi. Luego me lo pasa a mí y me dice: ‘qué asco, voy a vomitar’. Y yo: ‘Escúchame, yo te conté mi vida, no rayes’. Y encima ahora otra vez con el Fede se habrá cabreado, pero bueno”.

Ante tales revelaciones, fue Juanmi quien hizo la pregunta del millón:

Juanmi: “¿Sigues con él ahora?”

Ylenia: “No, qué va. Él pretendía ‘wait me, wait me’ [espérame]. No, perdona. Estás a no sé cuantos kilómetros y todio el día currando, según él. Que me fuera a Rusia… Me voy a ir a su territorio, que miedi”,