María Jesús no ve muy contenta a Yoli y se lo ha preguntado directamente. Pero lo que podía parecer una cuestión inocente ha acabado en discusión. La exmiss cree que Yoli siempre está callada y observando o quejándose de todo, pero sin decir nunca nada positivo. Es por eso que le ha preguntado si lo está pasando mal: “No lo estoy diciendo como un ataque, sino para ver en qué te podemos ayudar para que mejore tu condición”.

El comentario ha hecho saltar a Fortu, aunque María Jesús le ha frenado diciendo que es Yoli la que tiene que responder. Y vaya si lo ha hecho: “A mí no me hace falta que me ayudes. Ayúdate a ti misma y déjame a mí, que yo estoy muy feliz”.