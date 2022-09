Bikoon desata las risas en el teatro de ‘Got Talent’ con una de las actuaciones más divertidas de la edición: “Es lo mejor que he visto en mi vida”

El primer movimiento no podría haber sido otro… ¡Cremallera abierta! Su compañero ha salido de la bolsa y, ahora sí, han comenzado su espectáculo como Bikoon!, un espectáculo de lo más cómico. Equilibrios sobre una pelota y saltos a la comba. Todo ello habiéndose metido de nuevo en la bolsa. Dani Martínez no podía parar de reír. Risto, por su parte, pulsaba el botón rojo.

Al finalizar, Dani mostraba su admiración con sus compañeros: “Es lo mejor que he visto en mi vida”. Después ha sido el primero en dar su valoración: “Lo que habéis hecho, que parece fácil, no es nada fácil. Sois brutales”, les decía.

Edurne proponía seriedad y coherencia y comenzaba a opinar sobre la actuación de Bikoon: “Creo que vosotros tenéis algo que siempre pedidos a los concursantes, que es que esto ni lo habíamos visto ni lo vamos a volver a ver nunca más. Ha habido un momento que no sé lo que estaba pasando, eso también. Pero me he reído muchísimo ”.

La siguiente en pronunciarse ha sido Paula Echevarría: “Hacía mucho tiempo que no me reía tanto y no me lo pasaba tan bien". Los artistas se llevaban su ‘sí’ y el de Edurne y Dani. Y, aunque parecía que Risto podía cambiar de opinión en cualquier momento, finalmente ha decidido mantenerse en su ‘no’.