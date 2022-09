Edurne consigue superar una de sus grandes fobias, hipnotizada por Electa Díaz

Electa Díaz es una gran hipnonitizadora. La participante se presenta a 'Got Talent' con un objetivo muy claro: "Me presento a ‘Got Talent’ para ayudar a un miembro del jurado. Vengo a hacer un numero de hipnosis donde un miembro del jurado superará su miedo. La hipnosis sirve para ayudar a la gente a llegar a un lugar donde no piensa que pueda llegar", ha explicado.