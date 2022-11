Javi Viraga convierte 'Got Talent' en una fiesta a pesar de los botones rojos del jurado: "¡A tope de show!"

Después de su primer intento fallido con Risto, Javi se disponía a darlo todo. Lo hacía a ritmo de ‘Eloise’ pero, tras unos segundos de actuación, no conseguía convencer a Risto que terminaba pulsando el botón rojo.

Tras quitarse la capa, el artista se quitaba también la camisa y sorprendía con el look que llevaba debajo. Pero Edurne y Paula Echevarría también decidían pulsar el botón rojo.

Risto se lanzaba a comenzar: “Vamos a ver, Javi, ¿realmente con esto pretendías mi ‘sí?”. Lejos de ofenderse, se lo tomaba con total deportividad: “Uy, si me hubiera acercado a la mesa…”, bromeaba.

Edurne creía que no hacían falta explicaciones: “Yo no te lo voy a decir, me alegro de que te lo hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado y que hayas levantado a todo este público”. Paula Echevavarría le agradecía su espectáculo. Dani Martínez le echaba un capote: “¡A tope de show, a tope de bien, grande Javierín!”.