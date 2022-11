Santi Millán lanza un claro mensaje ante el Mundial de Qatar: "Me pongo el brazalete que me da la gana"

Santi Millán ha querido lanzar un directo mensaje en el directo de las semifinales de 'Got talent' dirigido ante las polémicas que se han generado con el Mundial de Qatar y más en concreto con la iniciativa de los brazaletes 'One Love' .

Iniciativa que, tras el comunicado de Fifa de poder imponer multas por llevarla a cabo y la posible amonestación a los futbolistas que lo hicieran, ha sido descartada por las selecciones. Y es que, aunque estaban dispuestos a acarrear con las sanciones, no querían poner en riesgo a sus jugadores, que podrían ser incluso expulsados del partido , en caso de recibir una segunda tarjeta amarilla. Además, la Fifa ha propuesto que los capitanes de los equipos que están en el Mundial porten brazaletes con el mensaje de 'No a la discriminación'.

Es por ello, que el presentador Santi Millán, desde el escenario de 'Got talent', no ha dudado en mostrar lo que piensa de todo esto, al ponerse un significativo brazalete. "Aquí el capitán soy yo ,además, me pongo el brazalete que me da la gana", ha entonado el presentador.