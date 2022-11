La actuación de Wesley tras su accidente en las pasadas semifinales: ¡emociona al jurado tras conseguirlo!

El pase de oro de este año de Dani Martínez no puede acudir a las semifinales y él decide llamar a Wesley, su pase de oro del año pasado y que tuvo un accidente en semifinales

Wesley supera el reto con el que tuvo el accidente con su madre presente en plató y el jurado se rinde ante esto

Dani Martínez se dirige a Wesley: “Eres el pase de oro del que me siento más orgulloso por la lección que nos has dado a todos”

Wesley Williams ha vuelto a subirse al monociclo, una segunda oportunidad en el programa, después de que Alan, el pase de oro de este año de Dani Martínez no haya podido estar en semifinales.

El pase de oro de este año de Dani Martínez no puede estar y él invita a Wesley tras su accidente el año pasado en el escenario

Dani Martínez ha empezado dando una mala noticia en directo: “Alan, su pase de oro de este año no puede estar en las semifinales por motivos personales”. Pero ha tenido una idea y es que, debido a que el año pasado en las semifinales hubo un accidente de su pase de oro del año pasado, no tuvo la oportunidad de volver a actuar: “Le he llamado y le he dicho que va a tener otra oportunidad. Está aquí esta noche”.

“Hace un año vivimos en este plató un accidente grave, la actuación no la emitimos por lo que pasó, todos lo tenemos en nuestra memoria, fue un momento muy delicado. Hoy, Dani Martínez ha querido que hoy vuelva a este escenario”, ha recordado Santi Millán y Wesley ha revivido el mal momento que vivió en ese momento y cómo ha tenido que luchar para llegar a volver a subirse al monociclo y estar en las semifinales.

Wesley ha vuelto a demostrar su total dominio encima del monociclo en el escenario de ‘Got talent’ y ha querido llevar una especial chaqueta, con los mensajes de apoyo que ha recibido. Y ha querido volver a enfrentarse al monociclo de 8 metros y ¡lo ha conseguido hacer en directo! Ante la atónita mirada y los nervios del jurado y de todo el teatro.

El participante dice unas palabras y el jurado de dirige a él

“Esto es algo realmente… Para mí fue uno de los peores momentos de mi vida profesional y este es uno de los mejores, gracias”, ha entonado Santi Millán. “Me gustaría dar las gracias al equipo de Got talent que siempre me han acompañado, desde el momento de mi caída así ha sido”, ha dicho el participante ante lo sucedido. Risto le ha dicho unas bonitas palabras: “Creo que tu actuación nos enseña muchas cosas. Hace falta alguien con valor, que sepa superar la peor de las adversidades para recordarnos la importancia de luchar por estar ahí arriba. Hoy eres el héroe de 'Got talent'.