Edurne se enfrenta al quiz más personal por el estreno de 'Got Talent: All Stars'

Uno de los formatos estrella de Telecinco regresa a la parrilla televisiva con más novedades que nunca. Ahora, el nombre original del talent show acuña también 'All Stars' porque, en esta ocasión, los participantes españoles tendrán que enfrentarse a los concursantes que han destacado en las versiones de 'Got Talent' de otros países. Se trata de la primera edición europea de 'Got Talent: All Stars'.