La inusual manera de tocar la batería de Gaku no convence a Risto Mejide: ''Gracias, pero no''

Hasta el teatro de ‘Got Talent’ ha llegado Gaku desde Japón para mostrar al mundo algo que no se había visto antes sobre el escenario del programa. Nuestro concursante toca la batería de la forma más extraña y arriesgada posible.

Gaku ha comenzado a tocar su música entre fuego y ha sorprendido al público haciendo malabares con las baquetas. Pero eso no es todo, nuestro concursante también le ha prendido fuego a las baquetas y parte del jurado no ha podido cerrar la boca ante su asombrosa habilidad.

Pese a que la actuación de Gaku ha sido de lo más inusual, a Risto no le ha convencido mucho y ha pulsado el botón rojo para después dirigirse a él: ''Gracias, pero no''. Detrás de su compañero ha ido Edurne que en el momento de la valoración ha decidido darle un no.