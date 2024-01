Naia, del equipo de Flo, pasa a la final de la batalla de los jueces: ''Esta noche ya has triunfado''

Por su parte, Risto ha sido bastante crítico : ‘’Que sois buenos está demostrado. A mí la propuesta no me parece mal, pero carece de lo que justamente tienen todos los malos’’.

Edurne ha valorado el trabajo del equipo: ‘’Siempre que os he visto me he quedado con ganas de más. Habéis estado impecables’’. Por último, Paula Echevarría se ha mostrado sorprendida: ‘’Para mí que no os había visto nunca en directo ha sido un gustazo’’.