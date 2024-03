La emotiva despedida de Edurne a 'Got Talent' y su cariñoso mensaje a Risto Mejide: "Tantos momentos... os quiero"

Edurne quiso comentar ante sus seguidores y fans del 'talent show' que "ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera". Luego, totalmente emocionada, recuerda todo lo vivido en 'Got Talent': "Allí he aprendido, he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia...".