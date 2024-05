Paula Echevarría le manda un mensaje a Tamara Falcó tras su fichaje por 'Got Talent'

Ahora, ha sido su compañera de mesa, Paula Echevarría, la que se ha pronunciado sobre este fichaje y lo ha hecho en declaraciones a 'Europa Press', donde ha confesado que pese a que reconoce que "es raro" porque ambas acuden a muchos eventos por su labor como influencers, no conoce a la hermana de Ana Boyer: "No he hablado con ella porque no la conozco personalmente".