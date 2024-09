Una concursante sufre un ataque de ansiedad justo antes de salir al escenario: "Llamad a la psicóloga"

Carla Richter tiene 18 años y viene desde Barcelona. La joven, que se enfrentaba por primera vez a un escenario, necesitaba justo antes de su entrada la ayuda de una psicóloga que la calmase: “Estoy muy nerviosa, soy muy sensible, soy insegura. A finales del año pasado me diagnosticaron con depresión y ansiedad social y estuve unos meses sin poder salir de casa, pensé que no sería capaz de venir hasta aquí. Al final lo he logrado, he venido con mis padres, mi hermana, mi mejor amiga y mi abuela María, que es muy importante para mí”.