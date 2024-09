El humor ácido de Felipe con Sergio Ramos como blanco no convence: "No me gusta que se hable de gente que no está"

En opinión de Risto Mejide, que se ha reído mucho durante la actuación de Felipe, no ha estado bien hablar de Sergio Ramos sin estar presente: “Hay que reconocer que funciona tu método, pero a mí no me parece bien reírse de alguien que no está presente, hubiera tenido sentido si lo hubieras hecho con él presente”. Felipe Mateos regresa a casa con tres síes.