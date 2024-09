Pique entre el jurado: Risto Mejide se cachondea de Tamara Falcó por un fallo en su valoración

A Tamara Falcó parece no haberle gustado tanto la actuación de Natalia Stepanka, a juzgar por la valoración que ha hecho: “Quien mucho abarca, poco atina. En cuanto has desafinado al principio, ya era muy difícil, para mí, seguir la actuación. Lo siento, pero para mí es un no”, han sido sus palabras, las cuales no han pasado desapercibidas para Risto Mejide, sentado a su lado.