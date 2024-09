Dúo Vinkali no convencen a Risto Mejide pese al riesgo de su número: "Esto es más viejo que el hilo negro"

Con una puntería pasmosa, él le ha lanzado a ella uno a uno seis cuchillos que se han clavado en el tapiz pero que, afortunadamente, no le han hecho ni un solo rasguño . Por si esto fuera poco espectáculo, llegaba el turno de ella. La joven cogía una ballesta (has leído bien) y lanzaba varias flechas a su compañero para explotar un globo que sujetaba sobre su cabeza o para apuntar al centro de una pequeñísima diana.

Tras la actuación de Dúo Vinkali los miembros del jurado estaban divididos . Para Tamara Falcó y Florentino Fernández la actuación había sido digna de 'Got talent España' y merecían regresar. Risto Mejide y Paula Echevarría sin embargo no veían en el número del dúo un talento que deba regresar al programa: "Mucho riesgo y lo que queráis, pero lo que acabamos de ver es más viejo que el hilo negro , lo siento pero para mí es un no".

Quienes tampoco han logrado el pase a la semifinal son Lusesita y Matteo. Pese a la dificultad de su número y que Lusesita había confesado tener miedo a las alturas, lo cierto es que los jueces no han visto en la actuación de esta pareja de 26 y 30 años el talento necesario para estar en la décima edición de 'Got talent España': "No habéis traído nada nuevo, lo siento pero para mí es un no".