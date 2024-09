Equilibrio y riesgo se unen en el inesperado show de Trinh Tra My

Trinh Tra My es una artista que llega desde Vietnam a estas cuartas audiciones de ‘Got Talent España’ dispuesta a sorprender con “una actuación peligrosa que no se ha visto nunca”. “Nunca nadie ha intentado hacer mi actuación. Hay gente que me dice que estoy loca, pero yo les digo que me gusta el riesgo”, asegura antes de subirse al escenario.