Hasan Minawi llega a 'Got Talent' con un instrumento inventado, pero no conquista al jurado: ''No está logrado''

Tamara Falcó ha sido bastante dura con Hasan: ''Creo que el instrumento que tienes no está del todo logrado porque no conseguía seguir la melodía, para mí es un no''. Flo le ha dado un sí y Risto, que le ha dado al botón rojo, se ha dirigido a Paula: ''Le daría un sí solo para que estuvieses contenta. No''.