HB Monte crea un tema muy especial y saca una sonrisa al jurado: así ha sido la actuación del DJ (con realidad virtual incluida)

HB Monte ha creado no solo una canción para su audición, si no también una proyección en las que los jueces se convertían en bailarines unos y chicos musculados otros.

Risto Mejide, sin embargo, no está de acuerdo con sus compañeros y cree que la actuación de HB Monte no tiene el nivel necesario: "Creo que a nivel musical no me acaba de convencer y para mí es un no". El DJ regresa a casa con tres síes.