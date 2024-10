Risto Mejide abandona 'Got Talent' durante la valoración de Asunción 'La Falete'

Al parecer, los vídeos de ‘La Falete’ son muy virales en redes sociales y quiere transmitir ese éxito a ‘Got Talent’. Pero lo cierto es que no se va a ir con buenas sensaciones tras recibir cuatro cruces rojas por parte del jurado . Es más, Risto Mejide ha llegado a abandonar la mesa y el teatro para no terminar de ver el show que tenía preparado Asunción.

Asunción ha comenzado su actuación bailando al ritmo de una música flamenca , pero pronto todo ha tomado un giro radical cuando el estilo musical ha cambiado al rock y ella ha cambiado el zapateo por las volteretas . Risto y Florentino Fernández han sido los primeros en pulsar el botón rojo, algo que Paula no llegaba a entender.

Paula Echevarría lo tiene muy claro, para ella es un sí. Sorprendentemente, Tamara Falcó se ha unido a este movimiento viral y también ha votado favorablemente el espectáculo de Asunción Marto. Pero este revuelo de vítores y aplausos (el público clamaba un pase de oro para esta participante) no han sentado nada bien al miembro más exigente de ‘Got Talent España’:

“Yo no pienso frivolizar con mi voto, lo siento. Me tomo muy en serio mi trabajo y lo que hace falta en ‘Got Talent’ es gente con talento”, han sido las palabras de Risto durante su valoración . Ante esta apreciación, Asunción comienza a animar al público presente en teatro para que le den el pase de oro. Después, reta a Flo a levantarle en peso, pues se muestra dudoso con su voto.

Ante este panorama, en el que Florentino se está subiendo al escenario para que Asunción le coja en peso, Risto Mejide se ha levantado y anunciado su marcha del teatro: “Yo ya he votado. Si me perdonáis, tengo mucho que hacer. Buenas noches”, han sido sus palabras. Cabe mencionar que era la última actuación de la noche. Asunción no ha dudado en abuchearle y Flo termina dándole su sí a Asunción después de que esta cargara con él a su espalda.