Mustang Gauchos cautiva al jurado con su danza tradicional: "Me habéis hecho sentir orgulloso de estar en esta silla"

“Lo que os pedimos aquí es que innovéis, y este tipo de números muchas veces lo que no tienen es eso. A mí lo que habéis hecho aquí esta noche me hace sentir orgulloso de estar en esta silla. Sin embargo esta noche no necesitáis los cuatro síes, así que para mí es un no”. Con estas positivas, aunque también contradictorias palabras, valoraba Risto Mejide el número de los artistas gauchos.