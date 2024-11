Lenny muestra lo que se puede hacer con solo dos bolígrafos: "Madre mía qué crack"

Florentino Fernández , gran apasionado de los números originales, se ha convertido en tan solo unos minutos en el fan número uno del estadounidense: “Menos mal que es de Massachusetts, si llega a ser de España yo me quedo sin trabajo . Me ha volado la cabeza con lo que has hecho, para mí es un sí”.

Para Risto Mejide, que suene mostrarse reacio a este tipo de actuaciones, el número ha sido especialmente original y hasta con cierto talento: “Tengo que decir que nos han engañado, has dicho que ibas a usar dos bolis y has usado cuatro. Se me ha hecho un poco largo sobre todo el final, todo esto te lo digo para justificar que yo he estado aquí porque he flipado con tu espectáculo. Lo veo bien aunque no para semifinales, lo siento pero para mí es un no”.