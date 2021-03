Alberto habla al revés

Alberto tiene una curiosa habilidad que es hablar al revés . Su destreza es impresionante, como les demostró en vivo a los miembros del jurado. Edurne y Dani Martínez no se lo pusieron nada fácil al concursante y le pidieron que dijera al revés esternocledomastoideo y supercalifragilisticoespialidoso. Alberto lo clavó.

A la hora de valorar, todos aplaudieron su destreza, pero no le concedieron ningún sí. Risto opinó que se trata de una habilidad curiosa, pero no un talento. Dani coincidió y opinó que, aunque es sorprendente, no cree que vaya a tener mucho más recorrido en el programa.