Bat the Beat, a la sefiminal gracias al ‘Pase de oro’ de Risto y Eva: “Por el poliamor”

La octava gala de ‘Got Talent’ ha estado cargada de talento y amor por el espectáculo. Así lo han demostrado muchos artistas, pero sobre todo el grupo Bat the Beat, que pese a no convencer a Paz y Edurne han logrado tener un puesto asegurado en la semifinal del programa gracias al ‘Pase de oro’ conjunto de Risto y Eva. No han sido los únicos que se han dejado la piel en el escenario, algunos artistas han conquistado al jurado y se han llevado pleno o casi pleno, y otros, aunque se han ido de vacío, se han llevado el cariño de todos.

Risto pone al límite los miedos y el talento de Pol G.

Pol G. tiene 16 años. No es la primera vez que se presenta a un talent, pero no tiene un recuerdo muy positivo del anterior: los nervios le traicionaron e interrumpió su actuación a la mitad. Esta vez no ha pasado. Es más, ha cantado dos veces. Fue Risto quien se lo propuso: “Me dan mucha rabia este tipo de actuaciones. Con esa voz debería haberse caído el teatro, pero te han dado el aplauso de rigor”. Por eso quiso darle una segunda oportunidad: “Vas a volver a cantar y con Risto al lado, mirándote. Quiero que me zarandees”. Él lo hizo, dejó a un lado todos sus miedos y acabó logrando el pleno de síes.

Nazaret se deja el alma cantando, pero Risto la penaliza

Nazaret Natera tiene 22 años y deslumbró con su actuación. Paz se quedó prendada: “Es la mejor voz flamenca que ha pasado por ‘Got Talent’ este año”. Edurne también elogió su voz: “Tienes una potencia bestial a la hora de cantar e interpretar”. Incluso Risto reconoció que su actuación le había alegrado el día, pero acabó por darla un no. Esa valoración es consecuencia de un enfrentamiento con Paz Padilla, que había dicho en varias ocasiones que prefería que la gente cantara en inglés.

¡Risto valora a Ziyuan Zhu en chino!

Ziyuan Zhu ha hecho kung fu chino en su actuación. Ha desplegado todas sus habilidades en esta disciplina y ha culminado lanzando una aguja contra un cristal, que ha logrado atravesar y así explotar un globo que había tras él. Risto, un enamorado de la cultura china, ha sorprendido a todos hablando en mandarín con Ziyuan y su padre. Cuando le han preguntado que desde cuando conoce ese idioma, ha desvelado que estuvo siete años estudiándolo por el mero placer de hacerlo.

Risto y Eva coronan a Bat the Beat con el 'Pase de oro'

Bat the Beat llegaba a ‘Got Talent’ para mostrar que la música es lo que más aman y lo han hecho. Su actuación ha puesto en pie al público al grito de ‘Pase de oro’. “Me mola […] Han cantado un mensaje súper importante y necesario”, les decía Risto y Eva continuaba: “Me gusta mucho el rollo que lleváis y la fusión que hacéis”. Paz y Edurne no lo veían claro, y esas dudas les llevaron a darles un ‘no’, algo que molestó muchísimo a Risto: “Me parece alucinante e indignante que nos os demos un ‘sí’ los cuatro”.

Como siempre, Santi salió a dar luz al momento: “Risto, me sabe fatal que te indignes tanto, porque yo lo único que quiero es tu felicidad. Y si tú quieres felicidad no hay nada más bonito que el confeti”. Y así, como por arte de magia, la magia de ‘Got Talent’, Bat the Beat pasó de estar eliminado a tener un puesto asegurando en la semifinal ¡gracias al ‘Pase de oro’ de Risto y Eva!: “¡Por el poliamor!”.

Vuelve Lady Malaka: logra pasar y se reconcilia con Risto

Dicen que a la tercera va la vencida, y agarrado al refrán ha vuelto Prudencio a ‘Got Talent’ convertido, como es tradición, en Lady Malaka. En esta ocasión su show era un rap dedicado a Risto, exactamente a esa parte de Risto que tanto miedo da… “Yo estoy triste, noto resentimiento hacia mí y no acabo de entender por qué. Creo que has hecho mal en enfrentar a mí, dame un abrazo”, nos sorprendía el miembro del jurado. Tras el precioso momento, Paz proponía algo: “Vamos a darle todos un ‘sí’ para que no vuelva más”. Con Eva coló, con Edurne no, sólo le quedaba por convencer a Risto: “Yo lo que te voy a dar es una lección: perdona a tus enemigos porque se parece a ti más de lo que tú crees. Te doy mi ‘sí”.

‘Got Talent’ tiene a su Billy Elliot particular: Arturo

Arturo ha querido demostrar el amor que siente por la danza y ha conquistado tanto al público como al jurado con su actuación. “Se nota que te sale del corazón y nos llega al corazón”, le decía Paz Padilla. Eva le confesaba que la ha tenido “vibrando” con él durante todo su número y Edurne se sumaba: “Ha sido alucinante”.

Quedaba Risto, pero esta vez no ha puesto pegas: “Coincido con mis compañeras, poco más que añadir, lo grande de lo que tú haces es provocar emociones en la gente, y esas emociones nos permiten escapar de la realidad, de la rutina, de la mediocridad. Conserva ese talento, tienes oro en tu cuerpo”. Llegaba el momento de las votaciones y Paz dejaba a todos en shock con su ‘no’, tanto que Risto le suplicó que lo cambiara. Y lo hizo. Arturo se marchó dejando a Eva entre lágrimas de emoción, con pleno de ‘síes’ y la ovación de todos los presentes.