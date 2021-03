Edurne valoró la dificultad de la actuación y le dio su sí. Pero fue Dani Martínez quien más se emocionó con Xavier (que no entendía ni una palabra porque no habla español). “Te voy a decir dos palabras: Julio Iglesias. Este tío es el Julio Iglesias del equilibrismo”, exclamó. Además, destacó la impoluta camisa blanca con la que hizo su show y también que no había sudado ni un poco a pesar del tremendo esfuerzo físico. “Como Julio”, apostilló.