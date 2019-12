Los chicos de Flowtime sorprendieron en las audiciones con la letra de su tema ‘Canelones pa’ comer’ y han venido a las semifinales con una nueva propuesta rompedora: ‘El afilador’. Esta canción ha puesto a todo el teatro en pie, pero ha hecho que Risto Mejide pida un 'pase de oro' para realzar el valor de decir 'no' a determinados concursantes: “A mí no me ha gustado”, ha dicho cuando ninguno de sus compañeros se ha animado a pulsar el botón rodado.