Jairo y María no consiguen pasar de fase: "Volved el año que viene"

Jairo y María tienen 8 y 9 años de edad. Aunque no son familia, pasan tanto tiempo juntos que se sienten como si fueran hermanos . Estos dos peques han mezclado distintos tipos de baile y lo han hecho a la perfección teniendo en cuenta su corta experiencia.

Bachata, pop, rock… ¡se han atrevido con todos los estilos! Sin embargo, sus movimientos no han conseguido convencer a los miembros del jurado. Edurne cree que en algunas ocasiones no han terminado los pasos y a Risto directamente la actuación no le ha gustado, aunque valora el esfuerzo que han hecho: “Quiero que sigáis intentándolo y vengáis el año que viene”.