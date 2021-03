‘Los jinetes del trópico’ han traído la verbena a ‘Got talent’ y han sorprendido con una actuación que quería reivindicar la cultura gallega . El primero en salir al escenario fue Fernando y lo hizo sujetando la gaita que lleva tocando toda la vida. Cuando parecía que iba a hacer un recital con este instrumento, todo cambió… salió su compañero y ambos levantaron al público con su actuación. Se pusieron a cantar y bailar mientras todo el teatro no podía dejar de moverse y Dani vaticinó que, a pesar de todo, Fernando no iba a tocar la gaita ni un minuto… ¡pero qué equivocado estaba!

Dani Martínez, fan número de 1

A quien no le convenció fue a Risto Mejide: “Esto es ‘Got talent’, esto no es la fiesta mayor de cualquier pueblo de España. Hacer este espectáculo verbenesco no me parece apropiado”. Por eso les dio un no.