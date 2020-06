En el programa de hoy, The Coven, un aquelarre de brujas, hechiza con su danza el teatro de 'Britain’s Got Talent'. Se recuerda la famosa actuación de Hugo Molina, que con solo dos años y un tambor logró convertirse en la edición española en el ganador más joven del concurso en todo el mundo. En ‘America’s Got Talent’, Angelica Hale, una niña de solo 9 años, sorprende con su voz y su historia de superación