El “ilusionismo ilusionante” de Daniel Collado se lleva el ‘Pase de Oro’ conjunto del jurado

Parecía que Estela iba a actuar sola en 'Got Talent', pero no: la acompañaba el espíritu de Raimundita . Ambas hicieron un juego de magia que puso los pelos de punta al jurado y, además, la tomaron con Risto: "¡Quítese las gafas!", le espetó la pequeña. Estela no se salió de su papel ni siquiera durante las valoraciones, cuando explicó que Raimundita existió de verdad…

Daniel Collado dejó su carrera para dedicarse a su pasión, el ilusionismo, y no podía haber tomado mejor decisión. En su actuación en ‘Got Talent’ ha dejado sin palabras al jurado con su show “mezcla de mentalismo y magia de cerca” con unos tenedores. Paz, Eva, Edurne y Risto no cabían en su asombro con cada número que Daniel llevaba a cabo, buscaban pillarle, pero no han podido. Así, entre emocionados y flipando, se han rendido a sus pies. “Desde Uri Geller no habíamos visto algo así”, aseguraban todos, y Risto no se lo pensaba dos veces y proponía: “Si tan claro lo tenemos los cuatro, ¿por qué no aprovechamos y le damos a este chaval, que lo merece, el ‘Pase de oro’ de los cuatro?”. ¡Pues dicho y hecho! ¡Merecidísmo!