Paz Padilla habla de su regreso a ‘Got talent’ después de la muerte de su marido: “Me dio mucha vida y muchas ganas de vivir”

“En esta edición me incorporé a la mitad por circunstancias personales”, comenzó. Ha querido dar las gracias a los jefes del programa porque “ lo fácil hubiera sido sustituirme , sin embargo me dijeron ‘tómate el tiempo que necesites y aquí te estamos esperando”. Paz ha contado que por su cabeza pasó el volver rápido, pero el hecho de que ‘Got talent’ sea un programa donde las emociones están muy presentes le hizo cambiar de idea. “ Estaba muy blandita como para enfrentarme a él, me podía dañar mucho ”, ha revelado.

Los piques de Risto Mejide y Edurne

La amistad de Risto Mejide y Edurne crece cada año. Llevan mucho tiempo sentados el uno al lado del otro siendo jurado y eso se traduce en complicidad, confianza… y piques. Fue Dani Martínez quien no avisó de lo que nos espera: ¡sus compañeros van a tener más enfrentamientos que nunca! “Yo con Risto tengo una amistad maravillosa. Pero también he aprendido a decirle lo que no me parece correcto. Como la confianza va cada año a más, hemos chocado más”, explica la cantante.