Pedro Volta se juega la vida bajo el agua y tiene que ser atendido por los sanitarios

Pedro Volta se ha enfrentado a un número que casi le costó la vida hace un año. Apareció en todos los Informativos tras protagonizar una agonizante actuación callejera en la que casi se ahoga: “Estuve cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria”. Ahora, el ilusionista ha realizado la misma actuación de escapismo porque, según confiesa, no le teme a la muerte: “Ya he estado en ella”.

Pero la actuación ha resultado ser como Pedro esperaba, no ha conseguido aguantar bajo el agua y ha tenido que ser atendido por los sanitarios. Decepcionado, ha salido del cubo en el que estaba sumergido y ha confesado que era la última vez que realizaba esta sesión de escapismo: “Todo estaba controlado, no me juego la vida. Pero no voy a hacer este número más porque he superado mi miedo”.