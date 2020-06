El programa de hoy incluye la primera audición de Darci Lynne Farmen, una ventrílocua estadounidense que ha logrado convertirse en una de las ganadoras más exitosas de la historia de 'Got Talent' tras ganar la duodécima temporada de 'America’s Got Talent' con tan solo 13 años; y el espectacular número de los bailarines coreanos Art Gee, finalistas de la cuarta temporada de 'Got Talent España'.