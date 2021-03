La dedicatoria de Risto Mejide a Edurne

“Quiero aprovechar para destacar la historia de una chica a la que yo conocí. La conocí como jurado. Al principio no se atrevía a dar un no, no se atrevía a llevar la contraria al resto de jurados. Con el tiempo no solo ha ido creciendo, sino que me ha superado. Entonces yo noto que en estos momentos mi trabajo aquí ha terminado. Y me siento tan orgulloso que voy a ceder mi última votación a esa chica”, dijo Risto.