La actuación de Triana en la final de 'Got Talent' deja sin palabras a Risto Mejide: “Te dije que tenías que estar en la final y ahora te digo ¡Tienes que ganar!”

Una vez más, la pequeña nos ha dejado boquiabiertos no solo con su talento, también con su garra y aplomo sobre el escenario. “Te dije que tenías que estar en la final y ahora te digo ¡Tienes que ganar!”, le ha dicho un Risto muy impresionado. Para Edurne, Triana es una “artistaza” y esto no es más que el comienzo de una larga carrera, prueba de ello es que Dani Martínez, quien explica que aunque no es muy aficionado al flamenco, se ha quedado “enganchado” y “embobado” viéndola.