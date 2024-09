Miguel Frigenti, Adara Molinero, Yoli y Alexia Rivas toman partido entre Violeta y Nerea

"No me suelo llevar bien con las chicas, me suelen tener envidia", decía Violeta en su vídeo de presentación. Minutos después, aparecía en pantalla Nerea y aseguraba que la rubia era su mejor amiga hace cuatro años y que su relación saltó por los aires porque le estaba ocultando que estaba manteniendo relaciones sexuales con el chico que a ella le gustaba, Luis: "Yo le decía que me gustaba Luis, le lloraba, y ella me decía que era muy feo".