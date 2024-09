En los primeros días de convivencia de ‘Gran Hermano’ ya estamos viviendo algún que otro romance … y, sino que se lo digan a Laura y Edi. Ambos concursantes se han mostrado muy acaramelados y cuando Maica siembre la duda de si están haciendo algo más bajo las sábanas , varias de sus compañeras no dudan en ir para comprobarlo de primera mano.

Love is in the air! Y, sino que se lo digan a los concursantes de ‘Gran Hermano’.