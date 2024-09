Alexia Rivas sobre Laura Galera: "La critican por su actitud y su aura; siempre está de mala leche"

"Yo no veo bien que se cririque a nadie por hablar, ligar o tontear con otra persona, eso no me gusta que se critique porque no lo veo mal", explica Alexia Rivas. Aunque para ella el motivo de las críticas a Laura vienen más por su comportamiento: "Creo que la critican por muchas cosas más que por eso. Es más por su actitud, por su aura, siempre la veo de mala leche y mirando lo que hacen los demás", añade.