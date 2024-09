Laura confiesa que le gusta Vulcan y decide tomar distancia con él: "Me conozco, le he dicho que no quiero estar igual de cariñosa"

"Se gustan, no lo ves... antes lo he estado pensando, mientras estábamos contando el chisme. Es que el roce hace el cariño....", continúa diciendo Maite mientras sus compañeros le miran con atención. Entonces, en ese momento, Laura se arranca: "Él hoy me dice que qué me pasa, yo le digo que nada, él sigue 'que te conozco...' y entonces le digo que simplemente no quiero estar igual de cariñosa con él".