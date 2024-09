Vanessa aplaudió cuando Jorge Javier le comunicaba a Laura que era una de las primeras nominadas

María José Galera no perdona el comportamiento de Vanessa y le asegura que hablarán "en privado"

María José Galera, madre de Laura, no puede contener las lágrimas al defender a su hija: "Es injusto que digan que ha ido a 'GH' a hacer edredoning"

Llevamos una semana de convivencia en ‘Gran Hermano’ y ya han sido múltiples los roces entre concursantes, como Vanessa y Laura. La gallega ha hecho algunos feos a la hija de María José Galera que esta no perdona. La exconcursante de ‘GH 1’ da la cara por su hija una vez más y lanza una advertencia a Vanessa desde el plató del reality show.

El aplauso de Vanessa cuando Jorge Javier comunicó a Laura que estaba nominada sorprendió a todos en la casa de ‘Gran Hermano’.

De hecho, Ruvens le preguntó en ese instante: “¿Y el aplauso?”. Pregunta ante la que Vanessa respondía: “Porque me da a mi la gana y me sale del corazón”.

Al finalizar las nominaciones en ‘Gran Hermano. Límite 48 horas’, Laura no podía contener las lágrimas.

Más tarde, Vanessa trataba, de nuevo, justificar su comportamiento a Ruvens: “Fue un autorreflejo que me salió. Pero bueno, a mí Laura me ha mirado mil veces con cara de asco. Y si me sale aplaudir, me salió”, pronunciaba.

Al rato, Vanessa se acercaba a Laura en el vestidor para explicarle lo ocurrido: “Me ha salido, y si fuese por venganza, hubiese aplaudido a esta”, le decía, señalando a Maite. La gallega también aprovechaba para explicarle a Laura el motivo de su nominación: “No me gusta que te juntes con ella porque creo que ella te va a perjudicar el concurso”, pronunciaba, señalando de nuevo a Maite.

“Me ha molestado lo del aplauso, yo también te he tenido que nominar”, le respondía Laura. Ante lo que Vanessa añadía: “Yo lo del aplauso te juro por Dios me ha salido y si fuese una maldad la hubiera aplaudido a ella, que es la que me sobra en esta casa”.

En el plató de ‘Gran Hermano’, María José Galera reacciona al vídeo en directo: “Yo lo vi trabajando y me pareció totalmente grosero. Por parte de una señora de 39 años a una niña de 20 años ese aplauso que no sé por qué se llevó mi hija”, comentaba la exconcursante de ‘GH 1’ a Jorge Javier.

El presentador también aprovechaba para preguntar a Galera por qué cree que su hija decidió finalmente perdonar a Vanessa: “¿Has visto la honestidad y la humildad que tiene?”.

Pero cuando Jorge Javier le pregunta a María José si ella perdona el comportamiento de Vanessa hacia su hija Laura, ella lo tiene claro: la respuesta es no.