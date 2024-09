El amigo de Vanessa y Javi, muy duro con ella: "Me chocó que pidiera 'un italiano' a la carta"

No conforme con eso, la participante dio a entender que le gustaría tener una aventura y le pidió al "Súper" un "italiano". A Juanma, amigo de Javi desde los 20 años y del matrimonio desde que están juntos, eso no le cayó nada bien. Sin embargo, consultado por esta web, pensó que Javier no haría ningún planteo a Vanessa por "pedir un italiano". "Es un cacho de pan", dijo, y también que es "muy gallego". Aventuró que si las cosas no iban bien, Javi iba a seguir adelante con su vida.